«Умные» часы OPPO Watch показали на «живых» фото

Как известно, компания OPPO готовит свои собственные смарт-часы, которые, по предварительным данным, будут представлены в марте.

О новинке известно немного, но недавно в Сеть слили фотографии часов, благодаря которым подтвердили ранее показанный на рендерах дизайн.

Как и ожидалось, умные часы выполнили в стиле Apple Watch. Судя по фото, новинка получила две физические кнопки управления, микрофон и светодиодный индикатор.

Также OPPO Watch приписывают возможность снимать ЭКГ, а также ряд других функций, которые предлагаются в таких устройствах.