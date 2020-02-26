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26 марта : среда

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«Умные» часы OPPO Watch показали на «живых» фото

26.02.2020 23:35

Как известно, компания OPPO готовит свои собственные смарт-часы, которые, по предварительным данным, будут представлены в марте.
О новинке известно немного, но недавно в Сеть слили фотографии часов, благодаря которым подтвердили ранее показанный на рендерах дизайн.

Как и ожидалось, умные часы выполнили в стиле Apple Watch. Судя по фото, новинка получила две физические кнопки управления, микрофон и светодиодный индикатор.

Также OPPO Watch приписывают возможность снимать ЭКГ, а также ряд других функций, которые предлагаются в таких устройствах.

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