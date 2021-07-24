Haylou RS3 — это последнее предложение премиум-класса от Haylou, производителя умных часов премиум-класса. Новые умные часы оснащены GPS, монитором SPO2, 14 спортивными режимами и имеют водонепроницаемость 5 атм. Стильные умные часы круглого дизайна с уникальным стилем и текстурой отличаются превосходным внешним видом. Теперь он продается на Youpin по цене 69,99 долларов.

Деловой дизайн Haylou RS3 вырезан из металла, а рама из алюминиевого сплава соединена с силиконовым ремешком. На борту присутствует 1,2-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутым стеклом 2,5D с разрешением 390 x 390 пикселей.

Умные часы с питанием от GPS имеют защиту 5 атм, что означает, что они обеспечивают защиту от воды на глубине до 50 метров. На плате есть датчик частоты сердечных сокращений, который измеряет частоту сердечных сокращений 24 x 7, и монитор SPO2 для измерения уровня кислорода в крови. Кроме того, другие основные функции включают отслеживание сна, отслеживание шагов и подсчет калорий.

Умные часы Haylou RS3 поддерживают до 14 видов спорта, включая пешие прогулки, спиннинг, быструю ходьбу, бег, бесплатные тренировки, баскетбол, футбол, плавание в бассейне и т. Д. Это идеальные умные часы, в которых можно рассчитывать на все утилиты, такие как функция напоминания о звонках или сообщениях, секундомер , информация о погоде и т. д. Однако смартфон оснащен батареей емкостью 230 мАч, которой хватает на 7 дней при нормальном использовании, 15 дней в базовом режиме и 25 часов в режиме GPS.

Он может эффективно работать при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия. умные часы легко сочетаются с версиями Android 4.4 и выше и iOS 8.0 и выше.

Источник — Astera.