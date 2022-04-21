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Смарт-часы Google Pixel Watch дебютируют в мае на конференции Google I/O

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Смарт-часы Google Pixel Watch должны представить на конференции Google I/O, которая состоится в следующем месяце.
В сети опубликовали изображение с долгожданными Google Pixel Watch, причем на рендере показали устройство без браслета.

Часы получат классическую форму с физическим элементом управления. По слухам, готовится две версии часов, но о них до сих пор нет никаких технических данных.

Впрочем, точно еще не известно и на какой ОС будут работать часы, ведь это может быть Wear OS или новая операционная система.

Стоит отметить, что Google обещала выпустить смарт-часы еще в 2017 году, но потом проект по разработке устройства был прикрыт.

Google Pixel Watch
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