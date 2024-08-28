Умные часы Garmin Fenix 8 оценили от 999 долларов

Компания Garmin выпустила новые смарт-часы серии Fenix 8, которые включают модели Fenix 8 и Fenix 8 Solar.

Часы доступны в трех размерах: 43 мм, 47 мм и 51 мм, при этом модель Solar предлагается только в двух больших размерах. Они водонепроницаемы до 10 АТМ.

Модель Fenix 8 с размером 43 мм имеет экран 1,3 дюйма, а более крупные версии — 1,4 дюйма. Разрешение экранов варьируется, и в зависимости от модели используется либо защитное стекло Gorilla Glass, либо сапфировое. Корпус может быть из нержавеющей стали или титана, а также доступны различные типы дисплеев.

Часы оснащены фонариком, динамиками, 32 ГБ памяти и микрофоном, а также датчиками для отслеживания здоровья, барометром, компасом и другими функциями.

Автономность модели Fenix 8 может достигать 29 дней, а Fenix 8 Solar может работать до 48 дней благодаря солнечной зарядке.

Цена на часы Fenix 8 начинается от 999 долларов (около 92 000 руб.), а на модель Solar — от 1099 долларов (100 500 руб..