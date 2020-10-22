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Умные часы Amazfit Pop анонсированы в Китае

22.10.2020 10:26

Huami имеет репутацию производителя носимых устройств по сниженным ценам, включая такие устройства, как серия Amazfit Bip и семейство Stratos. Теперь компания добавляет в свою конюшню еще одни бюджетные умные часы с недавно анонсированным Amazfit Pop, которые, похоже, являются обновленной версией Bip U, недавно выпущенного в Индии.

Умные часы Amazfit Pop анонсированы в Китае

Новые умные часы теперь доступны для предварительного заказа в Китае с дизайном, явно вдохновленным Apple Watch. Это квадратные часы с закругленными углами и заводной головкой с правой стороны, хотя и с ремешками из силиконовой резины.

Amazfit Pop продается по цене 349 юаней (~ 52 доллара), но стоит посмотреть на список функций. Вы найдете 1,43-дюймовый цветной дисплей (320 x 302), датчик SPO2 для отслеживания крови / кислорода, отслеживания сна, отслеживания менструального цикла, более 60 спортивных режимов и водонепроницаемость 5 атм.

Другие примечательные особенности включают 50 вариантов набора номера, Bluetooth 5.0, NFC, систему оценки состояния PAI от Huami, зеркальное отображение уведомлений, управление музыкой / камерой и до девяти дней автономной работы.

О доступности за пределами Китая нет информации, но на таких рынках, как Индия, уже есть множество вариантов умных часов Amazfit на выбор.

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