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Умное кольцо от Oura подскажет пользователям, когда нужно начинать лечить простуду

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Oura представила новую функцию для своего умного кольца под названием Symptom Radar. Эта функция позволяет пользователям отслеживать ранние симптомы простудных заболеваний, хотя и с некоторыми ограничениями.

Исследования показали, что физиология человека начинает изменяться за день или два до заболевания. Symptom Radar анализирует такие показатели, как частота сердечных сокращений в состоянии покоя, температура тела и частота дыхания.

Если кольцо обнаруживает отклонения от нормальных данных, пользователю приходит уведомление с рекомендацией больше отдыхать.

Тем не менее в компании предупреждают, что функция не всегда точна и могут возникать ложные срабатывания. Бета-версия Symptom Radar была запущена в апреле, и пользователи положительно оценили её, проявив интерес к отслеживанию важных показателей здоровья.

С 11 декабря функция станет доступна для всех владельцев Oura Ring Gen 3 и Oura Ring 4.

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