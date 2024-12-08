Умное кольцо от Oura подскажет пользователям, когда нужно начинать лечить простуду

Компания Oura представила новую функцию для своего умного кольца под названием Symptom Radar. Эта функция позволяет пользователям отслеживать ранние симптомы простудных заболеваний, хотя и с некоторыми ограничениями.

Исследования показали, что физиология человека начинает изменяться за день или два до заболевания. Symptom Radar анализирует такие показатели, как частота сердечных сокращений в состоянии покоя, температура тела и частота дыхания.

Если кольцо обнаруживает отклонения от нормальных данных, пользователю приходит уведомление с рекомендацией больше отдыхать.

Тем не менее в компании предупреждают, что функция не всегда точна и могут возникать ложные срабатывания. Бета-версия Symptom Radar была запущена в апреле, и пользователи положительно оценили её, проявив интерес к отслеживанию важных показателей здоровья.

С 11 декабря функция станет доступна для всех владельцев Oura Ring Gen 3 и Oura Ring 4.