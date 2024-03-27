И снова в сети появилась информация о том, над какими проектами работает американская компания.

Недавно были опубликованы новые патенты, которые касаются смарт-кольца Apple. Оказалось, что умное кольцо от Apple может получить одну из функций гарнитуры Vision Pro.

Судя по патентным эскизам, Apple Smart Ring сможет распознавать касания других частей тела пользователя и устанавливать связь с другим таким же кольцом, надетым на другой палец. На изображениях показан широкий набор жестов.

Кроме того, патент намекает на возможность взаимодействия умного кольца с другими продуктами Apple. На некоторых изображениях показаны смарт-часы, которыми пользователь сможет управлять, рисуя определенные линии и фигуры на ладони другой руки.

Важно отметить, что патентная документация не всегда означает, что конкретное устройство будет выпущено на рынок. Она лишь указывает на то, что Apple исследует и разрабатывает такие технологии и функции.