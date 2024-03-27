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Умное кольцо от Apple может получить одну из функций гарнитуры Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

И снова в сети появилась информация о том, над какими проектами работает американская компания.

Умное кольцо от Apple может получить одну из функций гарнитуры Vision Pro

Недавно были опубликованы новые патенты, которые касаются смарт-кольца Apple. Оказалось, что умное кольцо от Apple может получить одну из функций гарнитуры Vision Pro.

Судя по патентным эскизам, Apple Smart Ring сможет распознавать касания других частей тела пользователя и устанавливать связь с другим таким же кольцом, надетым на другой палец. На изображениях показан широкий набор жестов.

Умное кольцо от Apple может получить одну из функций гарнитуры Vision Pro

Кроме того, патент намекает на возможность взаимодействия умного кольца с другими продуктами Apple. На некоторых изображениях показаны смарт-часы, которыми пользователь сможет управлять, рисуя определенные линии и фигуры на ладони другой руки.

Важно отметить, что патентная документация не всегда означает, что конкретное устройство будет выпущено на рынок. Она лишь указывает на то, что Apple исследует и разрабатывает такие технологии и функции.

Умное кольцо от Apple может получить одну из функций гарнитуры Vision Pro

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