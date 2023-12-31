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«Умное» кольцо iHeal от Kospetfit может отслеживать давление и уровень кислорода в крови

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Кольцо iHeal от Kospetfit является уникальным дополнением к их линейке умных часов, предлагая компактный и стильный гаджет с различными функциями.

Это экольцо разработано для отслеживания различных показателей здоровья, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление, сон и уровень кислорода в крови.

"Умное" кольцо iHeal от Kospetfit может отслеживать давление и уровень кислорода в крови

Важно подходить с осторожностью к точности этих измерений, однако кольцо iHeal предоставляет удобный способ отслеживать и контролировать общее состояние здоровья.

Одной из основных особенностей кольца iHeal является его водонепроницаемый дизайн, который делает его подходящим для занятий водными видами спорта, такими как плавание или душ. Легкая конструкция весом всего 5 грамм обеспечивает комфорт и удобство ношения в течение всего дня.

"Умное" кольцо iHeal от Kospetfit может отслеживать давление и уровень кислорода в крови

Еще одним важным аспектом кольца iHeal является его продолжительность работы от одной зарядки — до 7 дней. Для тех, кто нуждается в еще более длительном использовании, добавление дополнительного аккумулятора стоимостью $10 может продлить время работы до впечатляющих 100 дней, что сравнимо с наушниками высокого класса.

Кольцо iHeal доступно в трех цветах — серебристом, черном и керамическом белом. Новинка предлагает по цене 100 долларов, но это акционная стоимость.

"Умное" кольцо iHeal от Kospetfit может отслеживать давление и уровень кислорода в крови "Умное" кольцо iHeal от Kospetfit может отслеживать давление и уровень кислорода в крови

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