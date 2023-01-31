Умная техника и голосовые помощники сделают жизнь в квартире комфортной

ЖК Город «В лесу» активно развивается в подмосковном Красногорске. Комфортные дома, социальная и коммерческая инфраструктура окружены гектарами леса. Жители этого комплекса могут быть уверены, что жизнь за городом, как и в мегаполисе, сегодня может быть удобной. В зависимости от задачи квартиры с функциональными планировочными решениями можно оборудовать различными системами управления.

Умная техника – это первое, с чего начинают оснащение своей квартиры многие владельцы. Чайником или мультиваркой можно удаленно управлять с единого приложения в смартфоне. Приятно прийти с прогулки по парку и выпить чашку горячего чая, включив чайник заранее, а в мультиварке подогреть рагу.

Бытовыми приборами есть возможность управлять с помощью голосовых помощников – Google- и Салют-ассистентов, Маруси или Алисы. При желании они включат для хозяина любимый плейлист, новости или расскажут о погоде. Лежа на диване, можно попросить робота приступить к уборке.

Управлять дистанционно в доме можно не только техникой, но и системами – сигнализацией, освещением или температурой, установив стационарные датчики во время ремонта или просто расставив по квартире. Они позволят запрограммировать сценарий: ваше утро начнется с любимой музыки, будут подняты жалюзи, в нужное время закипит чайник.

Подобные системы управления взаимодействуют с привычными уже голосовыми ассистентами. А еще позволят не беспокоиться во время командировок или отпуска, поскольку снабжены датчиками дыма, протечек и умеют подавать сигналы в других экстренных ситуациях.