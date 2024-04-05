Умная ручка Literacy Pen научит людей писать без ошибок

Некоммерческая организация «Всемирный фонд грамотности» анонсировала выпуск умной ручки Literacy Pen, разработанной для борьбы с безграмотностью.

Этот небольшой гаджет крепится к ручке или карандашу и помогает пользователям писать без ошибок.

Literacy Pen представляет собой легкую клипсу, которую можно надеть на любой пишущий инструмент. При использовании, пользователь нажимает на кнопку и произносит вслух слово, которое нужно написать. На небольшом экране появляется анимация, демонстрирующая правильное написание слова по буквам.

Создатели утверждают, что гаджет эффективно развивает грамотность через методы повторения и визуального обучения.