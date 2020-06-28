«Умная» компьютерная мышь от Xiaomi стала хитом продаж

Пару дней назад на площадке XiaoAI Smart Mouse стартовал сбор средств на новую компьютерную мышь, которая получила необычную возможность – голосовое управление.

В устройстве для этого имеется отдельная кнопка, которая вызывает голосового помощника XiaoAI.

Помощник выполняет ряд функций, включая запуск приложений, или включение, а также выключение компьютера. Кроме этого, голосовой помощник может помочь в наборе текста.

Эта модель получила оптический датчик разрешением 4000 точек на дюйм, а также колесо прокрутки, которое еще будет распознавать наклоны влево или вправо.

Для подключения будет использоваться Bluetooth 5.0, а еще стоит отметить поддержку Wi-Fi и использование встроенного аккумулятора на 750 мАч, который должен обеспечить 30 дней в режиме активного использования.

Оценили эту мышь в 18 долларов и для запуска ее в производство требовалось в десять раз меньше средств, чем уже собрано.

Мышь заказали более 17 тыс. человек на сумму 181 тыс. долларов. На момент предзказов стоимость устройства составляет 18 долларов, а затем оно обойдется в 21 доллар.