UMIDIGI A11 Pro Max выйдет 23 августа с SoC Helio G80

Китайский производитель телефонов UMIDIGI выпустил смартфон A11 в мае этого года с такими характеристиками, как большой дисплей с каплевидным вырезом, тройные камеры и Helio G25 SoC. Теперь UMIDIGI запланировал глобальный запуск своей более высокой версии под названием UMIDIGI A11 Pro Max. Смартфон поступит в продажу 23 августа на AliExpress.

A11 Pro Max принесет некоторые значительные улучшения по сравнению с ванильным A11. Он будет иметь большой 6,8-дюймовый дисплей с дырочками поверх 6,53-дюймовой панели с каплями воды, которую можно увидеть на A11. Экран получит разрешение HD + и сохранит современный дизайн с тонкой рамкой.

Что касается оптики, смартфон будет иметь тройные камеры сзади, но остров камеры будет немного другим. У него будет основной объектив 48MP в верхней средней части модуля, а два других датчика будут расположены вертикально чуть ниже с левой стороны. Предварительно он будет иметь 24-мегапиксельную переднюю камеру для съемки селфи.

Под капотом A11 Pro Max установлен новый SoC MediaTek Helio G80 поверх SoC Helio G25, который был в ванильном UMIDIGI A11. Он будет оснащен большой батареей на 5150 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Устройство будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он также будет иметь слот для карт памяти microSD для дополнительных потребностей хранения.

Что касается безопасности, он будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Он будет оснащен разъемом для наушников 3,5 мм и портом USB Type-C для зарядки и передачи данных.

AliExpress предлагает устройство по цене от 249,99 до 273,55 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ. В листинге также представлены два варианта расцветки — Mist Blue и Frost Grey.

Источник — Astera.