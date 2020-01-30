Улучшенная версия смартфона в России стала доступна для заказа и будет предлагаться только в одной конфигурации.

Улучшенный смартфон Nokia 7.2 появился в России по цене 19 990 рублей. В аппарате установлен 6,3-дюймовый экран PureDisplay с разрешением 2280 × 1080 точек, покрытый стеклом Gorilla Glass.

Работает модель на процессоре Snapdragon 660 и предлагается с 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Ранее смартфон предлагали только в версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Основная камера имеет датчики на 48,8 и 5 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 20 Мп. Работает Nokia 7.2 под управлением Android 9 Pie и обновится до Android 10.