Улучшенный процессор Snapdragon 865 Plus засветился в AnTuTu

Презентация улучшенного процессора Snapdragon 865 должна состояться во второй половине года.

Официально новинку еще не анонсировали, но упоминания о ней уже появились в бенчмарке AnTuTu.

Там уже появились результаты тестирования Snapdragon 865 Plus, который станет самым мощным мобильным процессором.

По результатам тестов этот процессор получил более 660 000 баллов, тогда как Snapdragon 865 набрал 600 тыс. баллов.

По предварительным данным, Snapdragon 865 Plus будет иметь частоту 3,1 ГГц против 2,84 ГГц у предшественника.