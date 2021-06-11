В свободной продаже смартфон появится 21 июня, а пока на него принимают заказы.

Предварительные заказы на представленную модель уже стартовали, а отличается она от оригинального Nord большей автономностью, наличием разъема для наушников и отсутствием фирменного переключателя беззвучного режима.

Улучшенный Nord CE стал последним смартфоном бренда Nord. В модели установлен 6,43-дюймовый экран Fluid AMOLED с частотой обновления 90 Гц.

На лицевой стороне имеется камера разрешением 16 Мп, тогда как в основной камере заявлены датчики на 64, 8 и 2 Мп.

Процессор у модели Snapdragon 750G, его дополняют 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. За автономную работу устройства отвечает батарея на 4 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T Plus.

Заявлено, что зарядить батарею от 0 до 70% можно всего за 30 минут. Новый Nord CE работает под управлением Android 11 с оболочкой OxygenOS.

В свободной продаже смартфон появится 21 июня, а пока на него принимают заказы.

Устройство выпустили в цвете Blue Void, Charcoal Ink или Silver Ray по цене 299 евро за версию 6/128 ГБ. Конфигурации с объёмом памяти 8/128 и 12/256 ГБ оценили в 329 и 399 евро соответственно.