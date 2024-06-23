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Ulefone выпустила смартфон с АКБ на 15 600 мАч, 120-Вт зарядкой и камерой 200 Мп

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Компания Ulefone запустила свой новый флагманский смартфон Armor 26 Ultra, который поддерживает технологию 5G. Это надежное устройство призвано изменить ситуацию на рынке благодаря своей выдающейся автономной работе и возможностям быстрой зарядки.

Ulefone выпустила смартфон с АКБ на 15 600 мАч, 120-Вт зарядкой и камерой 200 Мп

Одной из ключевых особенностей Armor 26 Ultra является его гигантская батарея емкостью 15600 мАч, обещающая непревзойденную производительность.

Согласно недавнему тестовому видео, опубликованному компанией Ulefone, Armor 26 Ultra за 30 минут игры потребляет всего 3% заряда батареи, а за 30 минут потокового видео — 2%.

Более того, благодаря технологии зарядки мощностью 120 Вт, аккумулятор устройства можно полностью зарядить всего за 1,5 часа, что выгодно отличает Armor 26 Ultra на рынке смартфонов.

Armor 26 Ultra представлен в двух вариантах: стандартная версия и версия для рации. Обе версии имеют одинаковые основные характеристики, но предлагают разные функциональные возможности.

Версия для рации дополнительно расширяет возможности мгновенной связи благодаря поддержке как цифрового, так и аналогового двухрежимного режима, двухдиапазонных UHF и VHF, а также двухслотового DMR.

Благодаря передовым функциям, Armor 26 Ultra способен работать в любых условиях. Устройство оснащено универсальной системой из четырех камер, включающей 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 64-мегапиксельную инфракрасную камеру ночного видения и телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом.

Ulefone выпустила смартфон с АКБ на 15 600 мАч, 120-Вт зарядкой и камерой 200 Мп

Такая универсальная настройка камеры позволяет пользователям делать потрясающие фотографии и видео в любых условиях. 50-мегапиксельная фронтальная камера с очень высокой четкостью обеспечивает идеальные селфи с отличной детализацией.

Что касается производительности, Armor 26 Ultra не разочаровывает. Он предлагает до12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу и достаточно места для хранения файлов.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 1200, который предлагает высокую производительность и эффективность работы. Он также поддерживает технологию 5G, обеспечивая быструю и надежную связь в сетях нового поколения.

Armor 26 Ultra имеет защищенный корпус, соответствующий стандарту IP68/IP69K и MIL-STD-810G. Он также обладает прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, которое защищает дисплей от царапин и повреждений.

Смартфон работает на операционной системе Android 11 и предлагает пользователю полный доступ к множеству приложений и функций Android. Он также поддерживает разблокировку по отпечатку пальца и распознавание лица для повышения уровня безопасности.

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