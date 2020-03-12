Ulefone скоро начнет продажи «набиваемого» смартфона с Android 10

Ulefone в ближайшее время начнет продажи нового защищенного смартфона Ulefone Armor X7, а это будет первый подобный аппарат на операционной системе Android 10. Стоимость смартфона пока не раскрывается, а пока производитель проводит рекламную компанию.



Ulefone Armor X7 по своим характеристикам относится к недорогим смартфонам, в котором установили 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

В основе смартфона лежит четырёхядерный процессор MedaiTek, но модель пока не раскрывается.

В Ulefone Armor X7 установили 5-дюймовый экран, на тыльной стороне размещен сканер отпечатка пальца и 13 Мп модуль основной камеры. Батарея в смартфоне на 4000 мАч. Заявлена поддержка NFC для оплаты через Google Pay.

Что касается защиты, то смартфон защищен по стандарту MIL-STD-810G и IP69K. Аппарат можно погружать под воду на 30 минут, а еще его можно мыть под высоким давлением воды.