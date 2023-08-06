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Ulefone представила новый защищенный смартфон Armor X12 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 68 Опубликовано

Ulefone представила свой новый защищённый смартфон Armor X12 Pro, который отличается от других подобных устройств своим компактным экраном. Новинка оснащена 5,45-дюймовой панелью IPS с разрешением HD+. В то время как размеры устройства несколько увеличены из-за дополнительной защиты, компания утверждает, что смартфон удобен для управления одной рукой.

Ulefone представила новый защищенный смартфон Armor X12 Pro

Производительность смартфона довольно скромная, так как он работает на базе процессора MediaTek Helio G36, набирающего около 100,000 баллов в тесте AntuTu 9.

Кроме того, в состав смартфона входят 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, основная камера с разрешением 13 мегапикселей, а также аккумулятор емкостью 4860 мА•ч с 10-ваттной зарядкой.

Что касается защиты, то Armor X12 Pro соответствует стандартам IP69K и MIL-STD-810H. Цена на устройство составляет 140 долларов.

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