Ulefone представила новый защищенный смартфон Armor X12 Pro

Ulefone представила свой новый защищённый смартфон Armor X12 Pro, который отличается от других подобных устройств своим компактным экраном. Новинка оснащена 5,45-дюймовой панелью IPS с разрешением HD+. В то время как размеры устройства несколько увеличены из-за дополнительной защиты, компания утверждает, что смартфон удобен для управления одной рукой.

Производительность смартфона довольно скромная, так как он работает на базе процессора MediaTek Helio G36, набирающего около 100,000 баллов в тесте AntuTu 9.

Кроме того, в состав смартфона входят 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, основная камера с разрешением 13 мегапикселей, а также аккумулятор емкостью 4860 мА•ч с 10-ваттной зарядкой.

Что касается защиты, то Armor X12 Pro соответствует стандартам IP69K и MIL-STD-810H. Цена на устройство составляет 140 долларов.