Ulefone Power Armor 13 запущен с массивной батареей 13200 мАч

Ulefone часто выпускает новые смартфоны для обслуживания различных сегментов пользователей по всему миру. После запуска Armor 11T 5G китайский производитель защищенных смартфонов представил смартфон Ulefone Power Armor 13 с огромной батареей емкостью 13200 мАч. Это первый в мире прочный телефон с таким массивным аккумулятором. Внутри смартфона есть несколько других сюрпризов, которые делают его недорогим.

Смартфон Ulefone Power Armor 13 оснащен 6,81-дюймовым дисплеем FHD + с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Телефон оснащен SoC Helio G95, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Однако заинтересованные пользователи могут расширить хранилище до 1 ТБ с помощью карты MicroSD.

Смартфон позволяет делать высококачественные и детализированные фотографии с помощью основной основной камеры на 48 МП, также присутствует широкоугольный объектив на 8 МП, макрообъектив на 2 МП позволяет запечатлеть красоту крошечных объектов, а на борту есть еще одна вспомогательная камера на 2 МП. Модуль задней камеры позволяет делать потрясающие фотографии даже в условиях низкой освещенности, а система Penta-flash помогает сделать ночные снимки ярче. Основная камера поддерживает запись видео 4K.

Ulefone Armor 11T 5G работает на Android 11, включая такие функции, как свободный пользовательский интерфейс, улучшенная многозадачность и улучшенная защита данных и безопасность. Он поставляется с инфракрасным датчиком, который позволяет легко измерять расстояние между двумя объектами. Другие основные функции включают наличие FM-радио без гарнитуры, сертификацию IP68 / 69K и NFC. Пользователи могут совершать беспроводные платежи с помощью Google Pay или любого другого платежного приложения с поддержкой NFC по всему миру.

Источник — Astera.