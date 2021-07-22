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Ulefone Power Armor 13 запущен с массивной батареей 13200 мАч

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Ulefone часто выпускает новые смартфоны для обслуживания различных сегментов пользователей по всему миру. После запуска Armor 11T 5G китайский производитель защищенных смартфонов представил смартфон Ulefone Power Armor 13 с огромной батареей емкостью 13200 мАч. Это первый в мире прочный телефон с таким массивным аккумулятором. Внутри смартфона есть несколько других сюрпризов, которые делают его недорогим.

Ulefone Power Armor 13 запущен с массивной батареей 13200 мАч

Смартфон Ulefone Power Armor 13 оснащен 6,81-дюймовым дисплеем FHD + с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Телефон оснащен SoC Helio G95, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Однако заинтересованные пользователи могут расширить хранилище до 1 ТБ с помощью карты MicroSD.

Ulefone Power Armor 13 запущен с массивной батареей 13200 мАч

Смартфон позволяет делать высококачественные и детализированные фотографии с помощью основной основной камеры на 48 МП, также присутствует широкоугольный объектив на 8 МП, макрообъектив на 2 МП позволяет запечатлеть красоту крошечных объектов, а на борту есть еще одна вспомогательная камера на 2 МП. Модуль задней камеры позволяет делать потрясающие фотографии даже в условиях низкой освещенности, а система Penta-flash помогает сделать ночные снимки ярче. Основная камера поддерживает запись видео 4K.

Ulefone Power Armor 13 запущен с массивной батареей 13200 мАч

Ulefone Armor 11T 5G работает на Android 11, включая такие функции, как свободный пользовательский интерфейс, улучшенная многозадачность и улучшенная защита данных и безопасность. Он поставляется с инфракрасным датчиком, который позволяет легко измерять расстояние между двумя объектами. Другие основные функции включают наличие FM-радио без гарнитуры, сертификацию IP68 / 69K и NFC. Пользователи могут совершать беспроводные платежи с помощью Google Pay или любого другого платежного приложения с поддержкой NFC по всему миру.

Источник — Astera.

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