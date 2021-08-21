Ulefone начинает продажи противоударного смартфона Armor 12 с 5G

Ulefone c 23 августа начинает принимать заказы на новый защищенный смартфон Ulefone Armor 12 5G.

На презентации аппарата было сказано, что его будут продавать по цене 400 долларов, но с 27 по 2 сентября, его можно будет купить за 280 долларов.

23 августа 500 первых покупателей смартфона смогут его заказать всего за 200 долларов, остальным Ulefone Armor 12 5Gбудет доступен за 280 долларов, а после окончания акции цена вырастет до рекомендованной в 400 долларов.

Одной из особенностей Ulefone Armor 12 5G стал защищенный от ударов корпус с покрытием ионами серебра.

Таким образом, на поверхности устройства все бактерии будут погибать.

В новинке установили 6,52-дюймовый экран с разрешением HD+, в верхней части дисплея расположена 16 Мп камера для селфи, а на тыльной стороне находится квадрокамера с основным модулем на 48 Мп.

В основе Ulefone Armor 12 5G лежит процессор Dimensity 700 с поддержкой 5G, чип дополнили 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

В смартфоне есть стереодинамиками, FM-радио и поддержка беспроводной зарядки мощностью до 15 Вт.