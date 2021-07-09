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Ulefone анонсировала ударопрочный смартфон Power Armor 13 с АКБ на13 200 мАч

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Ulefone многим известна по своим неубиваемым смартфонам, ведь она уже много лет занимается разработкой аппаратов, которые не боятся перепадов температур и способны работать под водой на достаточно большой глубине.
Ulefone раскрыла характеристики анонсированного в мае смартфона Power Armor 13. Весной компания только провела тизерную кампанию устройства.

Сейчас производитель раскрыл основные характеристики. Так, в Ulefone Power Armor 13 установят рекордную батарею – 13 200 мАч и процессор MediaTek Helio G95. Памяти в смартфоне будет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной.

Заявлен экран диагональю 6,81-дюйма с разрешением FullHD+ и фронтальная врезанная камера.

На тыльной стороне устройства будет расположена 48 Мп основная камера. Аккумулятор смартфона можно будет заряжать быстрой зарядкой мощностью 33 Вт или беспроводной площадкой с отдачей 15 Вт.

Также смартфон получил обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. Ulefone Power Armor 13 получил защиту по стандартам MIL-STD-810G и IP69K. В продажу новый защищенный смартфон поступит в конце текущего месяца.

Ulefone Ulefone Power Armor 13
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