Угрозы в Telegram: мошенники атакуют через сообщения от «Безопасности»

В Telegram снова фиксируются случаи угона аккаунтов через сообщения от пользователя с ником «Безопасность».

Пользователи получают ссылки, якобы для усиления защиты данных, которые ведут на фишинговый сайт для авторизации через QR-код. Если жертва подтвердит свою личность, злоумышленники получают доступ к аккаунту.

Эта схема не нова. Подобные попытки угона были зафиксированы ранее, в том числе в 2019 году, когда сообщения также приходили от «сервисного» канала Telegram. В 2024 году появились объявления о продаже услуг по взлому аккаунтов, обещающих обойти даже двухфакторную аутентификацию.

Чтобы обезопасить себя, пользователям рекомендуется установить облачный пароль, не сообщать одноразовые коды безопасности и проверять сомнительные сайты с помощью whois-сервисов.

Осведомленность и внимательность являются ключевыми факторами в борьбе с киберпреступностью.

Источник: F.A.C.C.T