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Ugreen сделал пауэрбанк, который зарядит iPhone 15 Pro до 11 раз

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Компания Ugreen выпустила портативный аккумулятор с впечатляющей ёмкостью — 48 000 мАч, что позволяет зарядить iPhone 15 Pro до 11 раз.

Ugreen сделал пауэрбанк, который зарядит iPhone 15 Pro до 11 раз

Батарея также способна зарядить большинство ноутбуков. Это идеальное решение для пользователей, которым требуется долгое время автономной работы.

Устройство обладает максимальной мощностью 300 Вт и может заряжаться со скоростью до 140 Вт. В аккумуляторе присутствуют пять портов, включая два USB-A и три USB-C. Это обеспечивает возможность одновременной зарядки нескольких устройств.

Ugreen утверждает, что аккумулятор сохранит более 80% своей ёмкости даже после 3000 циклов зарядки. Это гарантирует долгий срок службы устройства.

Ugreen сделал пауэрбанк, который зарядит iPhone 15 Pro до 11 раз

Новинка доступна по цене всего 200 долларов, что является весьма привлекательным предложением, учитывая ее характеристики. Портативный аккумулятор весит более 1,8 кг и оснащен удобной ручкой для переноски.

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