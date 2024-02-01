Удовлетворенность дорогими iPhone 15 Pro и Pro Max заметно снижается

Отчет PerfectRec показывает снижение удовлетворенности владельцев iPhone 15 Pro, в то время как более доступные модели получают высокие оценки.

По новым данным аналитической компании PerfectRec, владельцы смартфонов iPhone 15 Pro сейчас недовольны временем автономной работы. При этом пользователи iPhone 15 и 15 Plus положительно отзываются об автономности устройств.

Отчет PerfectRec, основанный на анализе более чем 700 000 отзывов пользователей в Google Play Store, показывает тревожные тенденции для флагманской модели iPhone 15 Pro.

Согласно результатам исследования, удовлетворенность владельцев iPhone 15 Pro и Pro Max продолжает снижаться, в то время как оценки для iPhone 15 и 15 Plus превышают показатели моделей высокого класса. Это является необычным явлением, так как обычно модели Pro имеют более высокий рейтинг, чем базовые варианты.

Данные от PerfectRec показывают, что процент отзывов с рейтингом 5/5 звезд для iPhone 15 Pro снизился с 73,5% в сентябре до 66,1% в октябре. Аналогично, удовлетворенность владельцев iPhone 15 Pro Max упала с 77% до 72,5% за тот же период.

В отличие от этого, модели iPhone 15 и 15 Plus продемонстрировали рост удовлетворенности клиентов. Рейтинг iPhone 15 поднялся с 68,2% до 78,1%, а рейтинг iPhone 15 Plus увеличился с 70% до 73,5%, что составляет 5/5 звезд.

Среди основных проблем, выявленных пользователями iPhone 15 Pro за последние 30 дней, были низкое время автономной работы, минимальные обновления модели в сравнении с iPhone 14 Pro и разочарование по поводу физического дизайна и выступающих объективов камеры.

Один из пользователей, владеющий iPhone 15 Pro, отметил, что время автономной работы его устройства является отличным, и лишь однажды оно оказалось недостаточным, когда он находился в Вене и отсутствовал с раннего утра до позднего вечера.

Несмотря на некоторые технические проблемы, владельцы iPhone 15 Pro остаются надеяться на улучшения в будущих обновлениях программного обеспечения. Apple регулярно выпускает исправления и обновления, чтобы улучшить работу своих устройств.

Источник: 9to5mac