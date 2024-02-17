Учёные запустили исследование: молоко и шоколад помогают против зимней депрессии

Научные эксперты из Университета Миссури, психиатр Арпит Аггарвал и диетолог Дженнифер Бин, поделились новыми рекомендациями, которые помогут преодолеть «зимнюю депрессию».

Согласно их исследованиям, употребление определенных продуктов может значительно снизить тяжесть симптомов этого сезонного аффективного расстройства.

Одной из ключевых рекомендаций является увеличение потребления продуктов, богатых витамином D. Молоко, попкорн, фрукты, овощи и шоколад были признаны особенно полезными в борьбе с «зимней депрессией». Витамин D, известный своими антидепрессивными свойствами, может существенно смягчить хроническую усталость и апатию, характерные для депрессивных расстройств.

Интересно отметить, что продукты, содержащие витамин D, не обязательно должны быть свежими. Замороженные фрукты и овощи сохраняют такое же количество витаминов и питательных веществ, как и свежие продукты. Таким образом, они также могут быть включены в рацион для борьбы с симптомами «зимней депрессии».

Эксперты особо подчеркнули, что люди, страдающие от депрессии или биполярного расстройства, наиболее подвержены риску развития сезонного аффективного расстройства.

Поэтому правильное питание и увеличение потребления продуктов, богатых витамином D, могут сыграть ключевую роль в уменьшении тяжести симптомов и улучшении качества жизни в зимний период.