Учёные в США выделили три категории водителей электромобилей

Группа исследователей из Технологического университета Чалмерса и Университета Делавэра провела исследование привычек владельцев электромобилей.

Их классифицировали на три типа в зависимости от поведения и отношения к зарядке автомобиля. Исследователи пришли к выводу, что простые изменения в менталитете пользователей могут снизить некоторые распространенные проблемы, связанные с владением электромобилем.

Первая группа владельцев электромобилей постоянно следит за уровнем заряда аккумулятора и часто ощущает беспокойство по поводу его окончания. Они стараются всегда быть в курсе и планировать свои поездки с учетом доступности зарядных станций.

Вторая группа более предусмотрительна и тщательно планирует свои поездки, чтобы избежать ситуаций, когда они могут оказаться в затруднительном положении с разрядившимся аккумулятором. Они стараются оптимизировать свои маршруты, чтобы избежать проблем с зарядкой.

Третья группа владельцев электромобилей выработала привычку сразу же после прибытия домой или на работу подключать свой автомобиль к зарядной станции. Они регулярно заряжают свои машины и не испытывают беспокойства относительно уровня заряда аккумулятора.

Таким образом, исследование показало, что простые изменения в поведении владельцев электромобилей, такие как частая зарядка дома или на работе, могут значительно снизить опасения и необходимость планирования поездок с учетом зарядки. Это может помочь пользователям электромобилей более комфортно и без лишних хлопот использовать свои автомобили.

Источник: Лента.ру.