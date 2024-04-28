Главная » Новости

Учёные в России создали цифрового двойника рабочего

Автор На чтение 1 мин Просмотров 91 Опубликовано

Эта разработка специалистов Национального исследовательского университета ИТМО представляет собой систему сбора данных о работе сотрудников на производстве с использованием датчиков и искусственного интеллекта.

Система создает цифровой профиль рабочего и единицы техники, оснащая их легкими датчиками и передавая данные по беспроводной сети в центр обработки информации.

Цифровые двойники на производстве позволяют контролировать работу в режиме реального времени, обеспечивать безопасность сотрудников, сокращать простои оборудования и снижать количество просроченных проектов.

Например, если рабочий входит в потенциально опасную зону, система отправляет тревожное уведомление руководству и самому сотруднику, предотвращая возможные несчастные случаи и травмы, а также убытки, связанные с простоем производства.

Особенностью этой системы является использование искусственного интеллекта для поддержки принятия решений на основе его рекомендаций. Она автоматически учитывает рабочее время, легко переносится с каски на оборудование и способна анализировать состояние атмосферы.

Источник: ТАСС. 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.