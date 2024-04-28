Учёные в России создали цифрового двойника рабочего

Эта разработка специалистов Национального исследовательского университета ИТМО представляет собой систему сбора данных о работе сотрудников на производстве с использованием датчиков и искусственного интеллекта.

Система создает цифровой профиль рабочего и единицы техники, оснащая их легкими датчиками и передавая данные по беспроводной сети в центр обработки информации.

Цифровые двойники на производстве позволяют контролировать работу в режиме реального времени, обеспечивать безопасность сотрудников, сокращать простои оборудования и снижать количество просроченных проектов.

Например, если рабочий входит в потенциально опасную зону, система отправляет тревожное уведомление руководству и самому сотруднику, предотвращая возможные несчастные случаи и травмы, а также убытки, связанные с простоем производства.

Особенностью этой системы является использование искусственного интеллекта для поддержки принятия решений на основе его рекомендаций. Она автоматически учитывает рабочее время, легко переносится с каски на оборудование и способна анализировать состояние атмосферы.

Источник: ТАСС.