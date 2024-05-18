Учёные в РФ разработали гель для восстановления костей со 100% идентичностью

Российскими учеными из Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) был создан гель для восстановления костей с 100% идентичностью.

Этот биоассемилируемый гель, являющийся первым в мире, может быть использован для регенерации тканей, включая крупные осколочные и пулевые ранения.

Препарат представляет собой сложную смесь, обогащенную активаторами регенерации, которая позволяет организму запустить собственные механизмы восстановления костной ткани.

Восстановленная костная ткань имеет полную идентичность, так как она синтезируется с использованием собственных клеток остеофитов. На данный момент на рынке медицинских изделий нет аналогичного продукта по составу.

Отличительной особенностью этого материала является то, что он представлен в виде геля, который заполняет дефекты костей, в отличие от традиционного порошка, используемого в других биоинертных материалах.

Такой подход обеспечивает удобство для хирургов и обеспечивает более полное заполнение дефекта кости, включая глубокое проникновение в скрытые полости и плотный контакт с поврежденными тканями.

Этот материал может быть использован в операциях на костных тканях челюстно-лицевой области, для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей в стоматологии и хирургии, включая лечение пулевых и осколочных ранений.

Препарат способствует усилению остеоинтеграции, процессу прирастания живых костных клеток к поверхности импланта, а также стимулирует заживление и регенерацию костной ткани.

По словам разработчиков, методика уже была успешно протестирована на животных с большими дефектами костей, которые не могли регенерироваться самостоятельно.

Исследование показало, что костные дефекты полностью восстановились благодаря образованию собственной полноценной костной ткани и новых сосудов.

Это не первое значимое открытие от ученых ВолгГМУ, которое может помочь восстановить здоровье, в том числе участникам специальных военных операций.

Источник: ТАСС.