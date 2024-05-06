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Учёные в КНР провели испытания в дремучем лесу робота из «Звездных войн»

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Китайская компания LimX Dynamics представила видео, демонстрирующее их двуногого робота P1, который сильно вдохновлен двуногим боевым машиноподобным AT-ST из фильма «Звездные войны: Возвращение джедая».

Учёные в КНР провели испытания в дремучем лесу робота из «Звездных войн»

Видео показывает удивительную способность робота легко выдерживать сильные удары.

На видео самобалансирующееся двуногое создание с тупыми резиновыми наконечниками вместо ног показано на гористой местности горы Тангланг, недалеко от штаб-квартиры LimX в Шэньчжэне.

Робот сталкивается с ландшафтом, включающим постоянно меняющиеся склоны, следы, песок, лианы, камни, корни деревьев и различные растения.

LimX заявляет, что при обучении роботу не вводили данные, связанные с лесами или ходьбой, но благодаря методу обучения с подкреплением он успешно перемещается по окружающей среде и справляется с кустарниками.

Учёные в КНР провели испытания в дремучем лесу робота из «Звездных войн»

Инженеры LimX решили увеличить уровень сложности, и помимо обычных толчков и таскания за уши, на видео показано, как человек в черном поднимает огромную ветку упавшего дерева и наносит удар по роботу.

Несчастный P1 выдерживает насилие и каждый раз восстанавливается.

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