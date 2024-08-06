Учёные США признали сидячий образ жизни угрозой для здоровья

Медики предупреждают о серьезных последствиях пассивного образа жизни. Исследования показывают, что для снижения негативных эффектов длительного сидения достаточно всего 140 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю.

Недавний эксперимент с участием более 6300 людей с диабетом подтвердил связь между недостатком движения и этим заболеванием.

Специалисты рекомендуют заниматься физическими упражнениями 150 минут в неделю на умеренной интенсивности или 75 минут на высокой (например, бег, плавание или баскетбол).

Работники офисов, проводящие более 8 часов в день в сидячем положении, имеют риск преждевременной смерти, увеличивающийся на почти 80%. Однако регулярные физические нагрузки после работы могут снизить этот риск до 20%.

Исследования также показывают, что регулярные тренировки уменьшают вероятность смертности от сердечных заболеваний на 11%, даже при малоподвижном образе жизни.