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Учёные США признали сидячий образ жизни угрозой для здоровья

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Медики предупреждают о серьезных последствиях пассивного образа жизни. Исследования показывают, что для снижения негативных эффектов длительного сидения достаточно всего 140 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю.

Недавний эксперимент с участием более 6300 людей с диабетом подтвердил связь между недостатком движения и этим заболеванием.

Специалисты рекомендуют заниматься физическими упражнениями 150 минут в неделю на умеренной интенсивности или 75 минут на высокой (например, бег, плавание или баскетбол).

Работники офисов, проводящие более 8 часов в день в сидячем положении, имеют риск преждевременной смерти, увеличивающийся на почти 80%. Однако регулярные физические нагрузки после работы могут снизить этот риск до 20%.

Исследования также показывают, что регулярные тренировки уменьшают вероятность смертности от сердечных заболеваний на 11%, даже при малоподвижном образе жизни.

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