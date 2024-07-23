Учёные США превратили пластиковые отходы в ценный компонент для электроники

Специалисты из США разработали новый метод, который позволяет использовать пластиковые детали для создания электронных устройств.

Это исследование было проведено учеными в Делавэрском университете и Аргоннской национальной лаборатории, а результаты были опубликованы в журнале JACS Au.

В ходе исследования ученые работали с пенополистиролом, популярным видом пенопласта. Они обнаружили, что материал можно превратить в проводящий полимер под названием PEDOT:PSS посредством химической реакции сульфонирования. Этот метод уже применяется при создании красителей и лекарств.

Процесс оказался сложным, поскольку учёными методами борьбы с нежелательными побочными продуктами и была обеспечена правильная полимерная цепь без ошибок. Они провели несколько месяцев экспериментов, проверяя различные растворы и значения веществ.

В результате исследования ученые преобразовали пластиковые отходы в полимер, который можно использовать для производства электроники.

Они сравнили его с аналогичными материалами, доступными в продаже, и обнаружили, что органический электронный транзистор и фотоэлементы, созданные с использованием этого полимера, показали хорошие результаты.

Важным преимуществом нового метода является его экологическая природа и возможность минимизации образования отходов в процессе химического режима.

Ученые отметили, что их исследование представляет собой еще один шаг к решению проблемы переработки пластиковых отходов, над которой усердно работают многие ученые и исследователи.