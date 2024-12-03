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Учёные США изобрели электронные тату для сканирования мозговых волн

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Учёные впервые создали жидкие чернила, которые можно наносить на кожу головы для измерения мозговой активности. Новая технология, представленная 2 декабря в журнале Cell Biomaterials, предлагает альтернативу традиционным методам мониторинга мозговых волн и может улучшить взаимодействие между мозгом и компьютером.

Учёные США изобрели электронные тату для сканирования мозговых волн

По словам Наньшу Лу из Техасского университета, новые датчики и биосовместимые чернила позволят производить электронные татуировки для использования как в клиниках, так и вне их.

Традиционная электроэнцефалография (ЭЭГ) требует много времени и может быть неприятной для пациентов, так как включает прикрепление электродов к коже с помощью проводов.

Исследователи разработали электронные татуировки, которые могут отслеживать сигналы с кожи. Для этого они создали чернила на основе проводящих полимеров, которые могут проникать сквозь волосы и достигать кожи головы. С помощью компьютерного алгоритма они проектируют места для электродов и наносят чернила с помощью струйного принтера.

В экспериментах электронные татуировки успешно улавливали мозговые волны, обеспечивая стабильное соединение в течение 24 часов. В отличие от традиционных электродов, которые быстро теряют контакт, новые татуировки остаются эффективными дольше.

Исследователи также заменили провода, используемые в стандартных ЭЭГ-тестах, на напечатанные линии, что улучшает передачу сигналов. В будущем учёные планируют добавить беспроводные передатчики, что позволит полностью отказаться от проводов.

Эта технология может значительно упростить использование нейрокомпьютерных интерфейсов, которые позволяют управлять устройствами с помощью сигналов мозга, делая их более доступными и удобными для пользователей.

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