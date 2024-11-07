Учёные совершили прорыв в квантовой физике, открыв «жидкий свет»

Международная группа учёных, возглавляемая профессором Павлосом Лагудакисом из «Сколтеха», сделала революционное открытие в области квантовой физики, продемонстрировав уникальные свойства экзотической формы материи, получившей название «жидкий свет». Это вещество, состоящее из квазичастиц — экситон-поляритонов, обладает удивительной способностью взаимодействовать с магнитными полями, что аналогично процессам, происходящим в магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Одной из ключевых особенностей «жидкого света» является то, что экситон-поляритоны — сочетания электрона, его «дырки» и фотона — могут существовать при комнатной температуре. Это открытие опровергает устоявшиеся научные представления, согласно которым такие структуры могли быть стабильными лишь при температурах, близких к абсолютному нулю.

Данный прорыв открывает новые горизонты в разработке спинтронных технологий, которые используют спин частиц для передачи и обработки информации. Это может привести к созданию инновационных электронных устройств, а также к развитию новых источников когерентного света, работающих на гигагерцовых частотах и с управляемой поляризацией.

Открытие также имеет огромный потенциал в квантовых технологиях и может значительно изменить современный подход к информационным системам, создавая основу для более эффективных и быстрых вычислительных устройств.