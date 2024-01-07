Учёные сделали прозрачную древесину для создания телефонов

В мире материалов и технологий появляются удивительные инновации, и одной из них является прозрачное дерево. Вместо традиционных стекла и пластика, исследователи разрабатывают этот материал как потенциальную альтернативу для экранов смартфонов и других устройств.

Процесс создания прозрачного дерева требует модификации или удаления лигнина — клееподобного вещества, которое придает дереву коричневый цвет и удерживает его структуру. Ученые удаляют или отбеливают лигнин, а затем заполняют дерево эпоксидной смолой, делая его прозрачным.

Прозрачное дерево обладает потрясающими свойствами. Толщиной в миллиметр, оно пропускает от 80% до 90% света, превосходя стекло и пластик.

Оно также обладает высокой прочностью, в три раза превышающей оргстекло и в 10 раз превосходящей стекло. Тонкий профиль деревянных листов делает его идеальным материалом для экранов дисплеев и окон.

Применения прозрачного дерева огромны. Оно может заменить стекло в окнах, создавая матовый эффект. Также оно может использоваться для создания смарт-окон, которые меняют свою прозрачность.

Возможно, в будущем ученые найдут экологически безопасные заменители эпоксидной смолы, чтобы сделать прозрачное дерево еще более экологически чистым.

Прозрачное дерево — это удивительное открытие, которое может перевернуть представление о материалах и применении.

Над ним еще стоит работать, чтобы сделать его коммерчески доступным и устойчивым, но перспективы его использования в строительстве, электронике и других отраслях обещают быть впечатляющими.

Источник: androidauthority.