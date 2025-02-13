Учёные разработали новые QR-коды для защиты от мошенничества

Исследователи Рочестерского университета представили новую технологию защиты от мошенничества с QR-кодами, названную самоаутентифицирующимися двухмодульными QR-кодами (SDMQR).

Эта инновация направлена на предотвращение «квишинговых» атак, при которых злоумышленники используют поддельные QR-коды для кражи личных данных.

SDMQR-коды позволяют официальным источникам регистрировать свои URL-адреса и добавлять криптографическую подпись в QR-код.

При его сканировании пользователи получают информацию о безопасности ссылки: проверенная она или нет. Внешне новые коды отличаются от традиционных, имея удлиненные эллипсы вместо черно-белых квадратов, что позволяет закодировать больше информации.

Ученые уже работают над коммерциализацией технологии и подали заявку на патент. Одна из идей — использование цветных QR-кодов, которые смогут вести на несколько ресурсов одновременно.

По мнению исследователей, компании заинтересованы в переходе от традиционных штрих-кодов к более надежным QR-кодам, что позволит разместить больше информации на меньшей площади.