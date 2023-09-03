Учёные: растения могут «кричать» при стрессе и опасности

Возможно, исследователи приблизились к пониманию того, как растения реагируют на стресс, издают звуковые сигналы, и взаимодействуют с окружающей средой. Недавнее исследование, проведенное Лилой Хадани и ее коллегами из Тель-Авивского университета, обнаружило, что растения могут издавать звуковые сигналы в виде пиковых и щелкающих звуков на ультразвуковых частотах, которые выходят за пределы человеческого слуха.

Эти звуковые сигналы, по результатам исследования, становятся более интенсивными, когда растение подвергается стрессу. Этот феномен может служить средством для растений сообщать окружающей среде о своем плохом состоянии.

Эволюционный биолог Лила Хадани отмечает, что даже внутри спокойных полей существуют звуки, которые человек не может услышать, но которые могут нести информацию. Некоторые животные, вероятно, способны реагировать на эти звуки, что указывает на возможность для широкого акустического взаимодействия в природе.

Растения постоянно взаимодействуют с различными существами, включая насекомых, которые часто используют звук для общения. Поэтому логично предполагать, что растения также могут использовать звук для обмена информацией.

Растения, находящиеся в состоянии стресса, оказываются более динамичными, чем это предполагалось. Они изменяются в различных аспектах, включая выделение ароматов, изменение цвета и формы. Эти изменения служат сигналом для соседних растений, подталкивая их к усилению защиты или привлечению хищников, способных бороться с вредителями, которые могут навредить растению в стрессовой ситуации.

Тем не менее, вопрос о том, каким образом растения издают различные звуковые сигналы, остается недостаточно исследованным. Предыдущие исследования показали, что растения способны воспринимать звуки, но вопрос об их собственной способности издавать звук оставался без ответа. Недавнее исследование Хадани и ее коллег демонстрирует, что растения, как томаты и табак, могут издавать звуки, которые напоминают хлопки или щелчки, но на ультразвуковых частотах, недоступных для человеческого слуха. Подвергая растения стрессу, можно услышать больше таких звуков, что может быть интересной областью для дальнейшего исследования и понимания коммуникации между растениями.