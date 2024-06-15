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Учёные обнаружили главный признак, присущий каждому психопату

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Ученые из University of New Mexico провели интересное исследование, в котором были обнаружены уникальные невербальные паттерны у женщин с высокими показателями психопатических черт.

Они использовали автоматизированный алгоритм для анализа видеозаписей клинических интервью с 213 заключенными женщинами.

Результаты исследования показали, что женщины с высокими баллами по шкале психопатии демонстрируют более фиксированное и сосредоточенное положение головы во время бесед.

Это может быть связано с их психопатическими чертами, особенно факторами, связанными с межличностными и аффективными чертами, а также антисоциальным поведением и образом жизни.

Исследователи отметили, что эти результаты помогут лучше понять невербальное поведение у женщин с выраженными психопатическими чертами, и могут быть полезны для клинической практики, помогая управлять этими состояниями у женщин. Однако для более глубокого изучения этих паттернов и их клинической значимости требуются дальнейшие исследования.

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