Учёные: ИИ не понимает шуток и не может быть равноправным собеседником

Исследования показали, что искусственный интеллект значительно уступает человеку в понимании языка.

Хотя ИИ может быстро освоить сложные науки, такие как ядерная физика, он не способен понимать шутки, языковые клише и цитаты.

Максим Кронгауз, лингвист из МФТИ, объяснил, что ИИ не может быть полноценным собеседником, так как часто неправильно интерпретирует фразы и мысли.

Сложности ИИ заключаются в том, что ему трудно уловить намёки и скрытые смыслы, которые понятны людям одного культурного уровня.

Учёные считают, что основная задача сейчас — научить ИИ распознавать такие тонкости языка. Это можно сделать, либо загружая множество вопросов и ответов, либо погружая алгоритм в культурный контекст.

На данный момент учёные работают над вторым способом, но пока ИИ не готов общаться с людьми на равных.

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