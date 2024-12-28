Учёные: ИИ не понимает шуток и не может быть равноправным собеседником

Исследования показали, что искусственный интеллект значительно уступает человеку в понимании языка.
Хотя ИИ может быстро освоить сложные науки, такие как ядерная физика, он не способен понимать шутки, языковые клише и цитаты.
Максим Кронгауз, лингвист из МФТИ, объяснил, что ИИ не может быть полноценным собеседником, так как часто неправильно интерпретирует фразы и мысли.
Сложности ИИ заключаются в том, что ему трудно уловить намёки и скрытые смыслы, которые понятны людям одного культурного уровня.
Учёные считают, что основная задача сейчас — научить ИИ распознавать такие тонкости языка. Это можно сделать, либо загружая множество вопросов и ответов, либо погружая алгоритм в культурный контекст.
На данный момент учёные работают над вторым способом, но пока ИИ не готов общаться с людьми на равных.