Учёные Австрии провели анализ: нарциссы склонны к проблемам со сном

Медицинские специалисты из австрийского Медицинского университета Граца провели исследование, которое раскрывает интересную связь между качеством сна и чертами характера человека.

В рамках исследования были проанализированы данные 657 участников, включая пациентов с психиатрическими диагнозами. Оказалось, что проблемы со сном не являются исключительными для данной группы людей. Оказывается, существует тесная связь между качеством сна и определенными чертами личности.

Исследование выявило, что люди, склонные к нарциссизму, с их завышенной самооценкой и тенденцией к самолюбованию, часто страдают от проблем со засыпанием и качеством сна. Аналогичные трудности с сном были замечены у макиавеллистов, которые постоянно стремятся манипулировать другими для достижения своих целей.

Особое внимание было уделено личностям с психопатическими чертами, характеризующимися асоциальностью, эгоизмом и жестокостью. У таких людей наблюдалась высокая частота проблем со сном, которые, по всей видимости, являются следствием их внутреннего бурления.