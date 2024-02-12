Учителя для проверки контрольных учеников стали привлекать нейросети

Все больше учителей по всему миру обращаются к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в образовании для улучшения процесса обучения. Например, в Китае педагоги уже активно применяют нейросеть ZipGrande для быстрой проверки экзаменационных и контрольных работ.

Достаточно просто сфотографировать работу с помощью смартфона, и ИИ проводит проверку всего за несколько секунд, что значительно облегчает работу учителей.

В Австрии примерно 44% преподавателей используют нейросеть ChatGPT в повседневной школьной жизни.

Более 60% респондентов полагают, что использование нейросетей полезно для поддержки процессов обучения, а 71% считают, что молодежи необходимо учиться использовать такие технологии.

В России также планируется активное внедрение ИИ в образование уже в этом году, пишет «Российская газета».

Одна из платформ на основе ИИ позволяет персонализировать учебный процесс, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, его темп и сложность усвоения материала.

Это особенно полезно для одаренных учеников, которым скучно на обычных уроках, а также для слабых студентов, которым трудно справиться с темпом обучения.

Использование ИИ в образовании позволяет учителям сосредоточиться на творческой работе, а ученикам получить индивидуальный подход к обучению.

Системы смогут отвечать на вопросы учеников персонально, а также помогать людям с ограниченными возможностями получать образование наравне со своими сверстниками. Эксперты считают, что в будущем появятся нейропреподаватели, которые будут играть роль репетиторов и помощников в решении учебных задач, имитируя человеческий подход и объясняя этапы решения задачи.

Источник: РГ.