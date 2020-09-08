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Ученым удалось с помощью моделирования «показать» темную материю

08.09.2020 15:08

Хотя темная материя составляет 85% всей материи во Вселенной, она не взаимодействует со светом. Его можно увидеть только через гравитационное влияние, которое оно оказывает на свет и другие вещества. Что еще хуже, попытки непосредственно обнаружить темную материю на Земле до сих пор не увенчались успехом.

Недавно команда из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики провела детальное моделирование космоса из темной материи и дала несколько удивительных результатов. Точность любого моделирования темной материи зависит от предположений о темной материи. В этом случае команда предположила, что темная материя состоит из слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP) с массой примерно в 100 раз больше, чем у протона.

Ученым удалось с помощью моделирования «показать» темную материю

WIMP — одна из самых популярных теорий темной материи. Подобное компьютерное моделирование темной материи WIMP проводилось и раньше. Тем не менее, это было исключительно высокое разрешение, имитирующее объекты в масштабе от тридцати порядков величины.

В этом моделировании темная материя образовалась в гало вокруг галактик, как и наблюдается. Но что интересно, было обнаружено, что гало также развиваются во всех масштабах масс, от небольших гало масс планеты до гало галактик и массивных гало, которые образуются вокруг скоплений галактик. Эти ореолы имеют аналогичную структуру, где они наиболее плотные к центру, становясь более размытыми по краям. Тот факт, что это происходит во всех масштабах, делает это явной особенностью темной материи.

Ученым удалось с помощью моделирования «показать» темную материю

Хотя мелкомасштабные гало слишком малы, чтобы их можно было обнаружить по их гравитационному влиянию на свет, они могут рассказать о том, как темная материя взаимодействует с самой собой. Одна из идей о темной материи состоит в том, что когда частицы темной материи сталкиваются, они испускают гамма-излучение.

Некоторые наблюдения гамма-излучения намекают на избыток гамма-излучения, исходящий из центра нашей галактики, который может быть вызван темной материей. В этой конкретной модели большая часть гамма-излучения, производимого темной материей, будет исходить от гало меньшего размера.

Поскольку масштаб ореола может влиять на энергетический спектр гамма-лучей, эта модель делает конкретные прогнозы об избытке гамма-лучей, который мы должны видеть как в Млечном Пути, так и в других галактиках.

Темная материя остается одной из самых больших нерешенных проблем современной астрономии.

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