Ученый Джеффри Холл заявил, что социальные сети не так уж и вредны

Профессор Джеффри Холл из Университета Канзаса провел исследование, которое ставит под сомнение распространенные мифы о негативном влиянии соцсетей.

Холл изучил множество работ о связи между использованием соцсетей и благополучием и пришел к выводу, что их вред зачастую преувеличивают.

По его мнению, социальные сети можно сравнить с пончиками: они не являются основой здорового образа жизни, но не обязательно вредны сами по себе. Их влияние зависит от контекста и целей использования.

Исследование также затрагивает вопрос зависимости от интернета. Холл утверждает, что методы измерения этой зависимости часто некорректны, и недостаточно данных, чтобы считать ее медицинским феноменом. Он предлагает рассматривать чрезмерное использование соцсетей как способ справиться с более глубокими психологическими проблемами.

Также были изучены эффекты отказа от соцсетей, которые не показали значительных изменений в уровне одиночества или эмоциональном состоянии участников.

Профессор подчеркивает, что соцсети могут быть полезным инструментом для общения и получения информации, но для некоторых пользователей они могут иметь негативные последствия.

Холл призывает к более объективному обсуждению соцсетей, основанному на научных данных, и подчеркивает необходимость дальнейших исследований их влияния на общество.