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Ученый Богачев нашел, что в 2024 году каждый месяц будут магнитные бури

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Солнце достигнет пика своей активности в 2024 году, что приведет к частым магнитным бурям на Земле.

Об этом «РИА Новости» сообщил Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Он отметил, что 2024 год будет годом максимума солнечной активности, что означает большие вспышки и магнитные бури. Однако точно прогнозировать эти события невозможно, и ученые могут говорить только об общих тенденциях.

«Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по 3-4 месяца, как в этом году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, 2-3 бури в месяц», — сказал завлаборатории.

В 2023 году уже произошли некоторые промежуточные максимумы, и рост активности солнца ожидается быстрым. Богачев также предупредил, что даже крупные вспышки на Солнце не гарантируют сильных магнитных бурь на Земле. Максимальная активность ожидается в мае-июне, а к концу года активность может уменьшиться.

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