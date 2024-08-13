Ученые выявили связь между числом истерик у детей и использованием планшетов

Исследования показывают, что использование планшетов детьми в раннем возрасте может негативно сказаться на их эмоциональном развитии и увеличить уровень агрессии в будущем.

Международная группа учёных обнаружила, что дети, начавшие пользоваться планшетами с 3,5 лет, чаще проявляют гнев и фрустрацию через год.

Эксперты предупреждают, что чрезмерное увлечение гаджетами снижает концентрацию внимания и ослабляет контроль над эмоциями. Кроме того, это может препятствовать нормальному развитию сенсорики и способствовать психологическим проблемам.

Исследование выявило, что дети, имеющие вспышки гнева в 4,5 года, чаще продолжают использовать планшеты в 5,5 лет, что усугубляет агрессию.

Учёные считают, что раннее использование устройств мешает детям учиться эмоциональной регуляции, наблюдая за родителями.

Тем не менее при правильном использовании планшетов вместе с родителями, дети могут развивать навыки распознавания эмоций и регулирования поведения.

Важно контролировать время, проведённое с гаджетами, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия.