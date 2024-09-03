Ученые выяснили: VR-технологии искажают восприятие реального мира

Исследование из Университета Торонто показало, что использование виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) может временно изменить восприятие реального мира, а это важно для дальнейшего широкого применения.

Виртуальная реальность полностью погружает пользователя в цифровую среду, в то время как дополненная реальность накладывает виртуальные объекты на реальный мир.

Исследования показали, что пользователи VR часто недооценивают расстояние до объектов, а пользователи AR, наоборот, переоценивают его. Эти искажения показывают, как сильно технологии влияют на наше восприятие пространства.

Эффекты искажений проявляются сразу после использования VR или AR, но постепенно исчезают. Люди быстрее возвращаются к нормальному восприятию после AR, поскольку они продолжают видеть реальное окружение, что помогает им лучше оценивать расстояние.

Поскольку VR и AR становятся популярными в обучении, важно понимать, как они могут повлиять на реальную деятельность, например, в медицине или авиации. Знание этих особенностей поможет избежать ошибок, которые могут иметь серьезные последствия.