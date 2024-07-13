Ученые выяснили, как россияне дают имена своим роботам-пылесосам

Дарья Радченко, ученый в области фольклористики, исследовала, как люди выбирают имена для роботов-пылесосов на основе записей в российских социальных сетях. Она обнаружила, что имена обычно выбираются произвольно, но чаще всего это человеческие имена.

Робот-пылесос становится членом семьи или домашним питомцем. Иногда люди дают роботу имя человека, которого они не любят.

Мотивация при выборе имени связана с функциями робота-пылесоса. Например, его могут назвать «Жорик», потому что он «жрет пыль», или «Веня» по аналогии с «веником». Некоторые выбирают имена, основываясь на звуках, которые робот издает, например «Жужа». Четыре процента авторов именуют робота по имени бренда, например «Мей» или «Ксюша» от Xiaomi, или «Витек» от бренда Vitek.

В некоторых случаях роботу-пылесосу дают имя слуги или раба из книг или фильмов, например «Изаура», «Захар», «Добби» или «Берримор». Любители мексиканских сериалов могут назвать своего робота-пылесоса «Консуэло», как имя домработницы.

Также есть группа людей, которые выбирают «имена-команды» для своих роботов-пылесосов, которые отсылают к фразам из популярных произведений. Например, они могут назвать робота «Захааааар!» или «Выпускайте Кракена».

Выбор имени имеет социальную функцию. Вся семья получает удовольствие от произнесения команд, которые затем робот выполняет. Иногда роботу дают имя человека, чтобы символически понизить его статус, например имя бывшего мужа, начальника и т. д.

Также робот-пылесос становится объектом коммуникации в семье, особенно когда он встречается с котами и собаками. Владельцы записывают забавные фразы, адресованные питомцам, в память робота. Это создает дополнительные связи и отношения между роботом-пылесосом, питомцами и членами семьи.