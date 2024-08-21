Ученые в Швейцарии изобрели третью руку для человека с управлением дыханием

Ученые из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) разработали роботизированную руку, которая помогает выполнять задачи, когда двух рук недостаточно. Устройство крепится на груди и управляется с помощью дыхания.

Рука может располагаться в разных местах на теле в зависимости от нужд пользователя. Инженер Джулия Доминиджанни объясняет, что управление происходит через диафрагму — мышцу, отвечающую за дыхание. При глубоком вдохе рука вытягивается, а при выдохе — сжимается.

Этот прототип позволяет пользователям указывать на предметы, используя движение руки, управляемое дыханием. Команда EPFL также работает над улучшением захвата предметов.

Перед созданием физической модели ученые протестировали устройство в виртуальной реальности. Добровольцы управляли виртуальной третьей рукой, и управление оказалось интуитивным. Даже спустя год после тестов пользователи все еще могли легко управлять ею.