Ученые в России изобрели и представили пластырь-прививку

Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА разработал новую технологию безболезненного введения вакцин с помощью пластыря.

Пластырь содержит микроиглы высотой не более 0,6 мм, которые проходят через роговой слой кожи без повреждения нервных окончаний.

Этот метод доставки вакцины является эффективным и безболезненным, что особенно важно для пациентов, включая детей. Микроиглы растворяются после проникновения в кожу в течение нескольких минут или часов. Пластыри могут использоваться для введения различных вакцин и могут потенциально позволить использовать меньшие дозы антигенов, чем при традиционных инъекциях.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что разработка новых технологий в фармакологии является актуальной задачей современной науки, и эти проекты, проводимые молодыми учеными, могут положительно изменить жизнь миллионов россиян. Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем эти разработки станут неотъемлемой частью отечественной фармпромышленности.

Кроме того, институт также работает над проектом пероральных пленок для доставки лекарств. Эти небольшие пластины с лекарственным препаратом помещаются в полость рта и начинают действовать путем растворения и всасывания.

Такой способ доставки лекарств не повреждает слизистую желудка и не влияет на поджелудочную железу. Пленки подходят для широкого спектра препаратов и не требуют запивания водой.

Они также демонстрируют более высокую биодоступность, чем традиционные таблетки, которые растворяются в желудке или кишечнике.

Следующим этапом исследований будет масштабирование разработки для промышленного производства.

Источник: Известия.