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Ученые в России разработали 4D лампы для школьников

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

На выставке GESS Dubai 2023 российская компания «Световые технологии» представила новые лампы, специально разработанные для школ. Эти светильники имеют уникальные функции, такие как изменение цвета, яркости и интенсивности света, а также возможность воспроизведения звуков и ароматов. Они созданы для использования в образовательных учреждениях.

Используя иммерсивные технологии, эти светильники помогают ученикам погрузиться в учебный процесс и делают обучение более интересным. Например, во время урока о мореплавании они могут создавать звуки волн, криков и чаек, а также воспроизводить аромат морской воды. Это помогает создать более реалистичную атмосферу и помогает учащимся лучше понять и запомнить материал.

Лампы успешно прошли тестирование и готовы к массовому производству. Планируется выпускать до тысячи светильников ежегодно, а объемы производства могут быть увеличены в зависимости от спроса. Эти инновационные светильники могут значительно улучшить образовательный процесс и сделать его более интерактивным и увлекательным для учащихся.

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