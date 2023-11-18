Ученые в России разработали 4D лампы для школьников

На выставке GESS Dubai 2023 российская компания «Световые технологии» представила новые лампы, специально разработанные для школ. Эти светильники имеют уникальные функции, такие как изменение цвета, яркости и интенсивности света, а также возможность воспроизведения звуков и ароматов. Они созданы для использования в образовательных учреждениях.

Используя иммерсивные технологии, эти светильники помогают ученикам погрузиться в учебный процесс и делают обучение более интересным. Например, во время урока о мореплавании они могут создавать звуки волн, криков и чаек, а также воспроизводить аромат морской воды. Это помогает создать более реалистичную атмосферу и помогает учащимся лучше понять и запомнить материал.

Лампы успешно прошли тестирование и готовы к массовому производству. Планируется выпускать до тысячи светильников ежегодно, а объемы производства могут быть увеличены в зависимости от спроса. Эти инновационные светильники могут значительно улучшить образовательный процесс и сделать его более интерактивным и увлекательным для учащихся.