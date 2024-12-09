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Ученые США создали из пластика микрочастицы, которые доставляют витамины в кожу

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Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новую методику производства частиц пластика из биоразлагаемых полимеров на основе аминоэфиров.

Эти частицы быстро разлагаются микробами в природной среде, что может помочь решить проблему загрязнения микропластиком в косметической индустрии.

Ведущий научный сотрудник MIT Ана Якленец подчеркнула важность создания материалов, которые не будут накапливаться в окружающей среде. Новый полимер представляет собой шаг в этом направлении.

Команда ученых работала над созданием природоподобных полимеров, которые обладают высокими потребительскими характеристиками и способны быстро разлагаться. В результате им удалось создать материал на основе бетааминоэфиров, используемых в упаковке для генной терапии.

Для разработки нового полимера исследователи смешали молекулы трех азотсодержащих соединений и создали пять различных форм. Они обнаружили, что одна из вариаций подходит для изготовления микрочастиц, способных доставлять витамины и нутриенты в кожу.

Эти частицы сохраняли стабильность в течение полугода в условиях влажности и тепла, не проявляя токсичности к клеткам кишечника человека.

Исследования показали, что новый полимер превосходит традиционные полиэтиленовые частицы для создания скрабов и очищающих средств.

Разработка уже привлекла внимание одного из крупных производителей косметики, и ученые планируют провести испытания новых частиц с добровольцами.

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